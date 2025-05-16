В Азербайджане стартовал проект по модернизации паллиативной помощи. Как сообщает Minval, Центр общественного здравоохранения и реформ объявил тендер на сумму 80 тысяч манатов для обновления портала www.saglamliq.isim.az и его интеграции с мобильным приложением Sağlamlıq.

В рамках проекта планируется внедрение чат-бота с искусственным интеллектом, публикация 30 научно-популярных статей, запуск видеокурсов и подключение к сервису VideoDoctor. Конечная цель — создать удобную, современную и доступную цифровую платформу для поддержки пациентов.

Как видно, неизлечимо больные пациенты будут общаться с врачами посредством видеосвязи, а также получать медконсультацию в переписке с чатботом. О необходимости создания паллиативной помощи в Центре общественного здравоохранения и реформ говорят уже давно, а точнее как минимум с 2017 года. Тогда утверждалось, что создание паллиативной службы было предусмотрено в соответствующих пунктах Плана действий Министерства здравоохранения по реализации «Стратегии по борьбе с неинфекционными заболеваниями в Азербайджанской Республике на 2015-2020 годы» и Плана деятельности «Стратегического Плана Министерства здравоохранения на 2014-2020-е годы».

Напомним, что паллиативная помощь — это важная часть общественного здравоохранения, направленная на облегчение страданий больного, сохранение его человеческого достоинства, выявление его нужд и поддержание качества жизни в ее терминальном периоде. В задачи паллиативной помощи входит также оказание поддержки семье и близким больного. Помимо этого, это подход, позволяющий улучшить качество жизни пациентов (детей и взрослых) и их семей, столкнувшихся с проблемами, связанными с опасным для жизни заболеванием, путем предотвращения и облегчения страданий за счет раннего выявления, тщательной оценки и лечения боли и других физических симптомов, а также оказания психосоциальной и духовной поддержки.