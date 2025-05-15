Премьер-министр Азербайджана Али Асадов встретился с послом Китая в нашей стране Лу Мэй.

Согласно информации правительства Азербайджана, стороны выразили удовлетворенность динамичным развитием двусторонних отношений благодаря совместным усилиям президента Азербайджана Ильхама Алиева и председателя КНР Си Цзиньпина.

Была отмечена важность недавнего государственного визита президента Ильхама Алиева в Китай. Было сказано, что подписанное главами государств «Совместное заявление о создании всестороннего стратегического партнерства между Азербайджаном и Китайской Народной Республикой» подняло отношения между двумя странами на более высокий уровень.

Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества между двумя странами, а также перспективы сотрудничества в различных областях, представляющих взаимный интерес.