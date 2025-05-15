Бывший президент Франции Николя Саркози смог досрочно завершить отбытие домашнего ареста по делу о торговле влиянием и давлении на следствие и теперь больше не обязан носить электронный браслет, сообщает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Прокуратура Парижа сообщила о том, что приговор вступил в силу только после решения Кассационного суда, вынесенного в декабре 2024 года. Несмотря на то, что Саркози был приговорен к году лишения свободы, суд принял его ходатайство о досрочном освобождении, учитывая его преклонный возраст. Таким образом, 70-летний политик пробыл под домашним арестом лишь три месяца, и в четверг с него сняли электронный браслет, надетый для отслеживания исполнения наказания с 7 февраля.

В 2021 году парижский суд признал Николя Саркози виновным в коррупции и торговле влиянием. По версии следствия, в 2014 году Саркози попытался через адвоката Тьерри Эрзога получить закрытую служебную информацию от бывшего генерального прокурора при Кассационном суде Жильбера Азибера. Следователи утверждали, что экс-президент хотел вернуть свои рабочие записи, конфискованные в рамках расследования дела о нелегальном финансировании в 2007 году его избирательной кампании совладелицей французской косметической компании L’Oreal Лилиан Беттанкур.