Прошел очередной судебный процесс по уголовному делу обвиняемых во взрыве в мебельной мастерской, расположенной на территории ОАО «Bakı Ağac Emalı», в результате которого 10 человек погибли, 23 получили ранения. Об этом информирует АПА.

На процессе под председательством судьи Эльмина Рустамова в Бакинском суде по тяжким преступлениям дали показания потерпевшие.

Эльхан Ахмедов, признанный потерпевшим по делу, отметил, что был рабочим на этом заводе: «В результате взрыва я получил травмы. Часть моих расходов на лечение была оплачена. Мне сказали, что будет произведена дополнительная оплата. Если мне окажут дополнительную помощь, то я подпишу заявление о примирении».

Затем Али Мурадов, Шахин Джафаров, Эльвин Намазов, Ровшан Абдуллаев, Орхан Сафарли высказались о том, что нанесенный им ущерб возмещен и у них нет претензий к другой стороне.

Процесс продолжится 18 июня.