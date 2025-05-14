Президент Бразилии Лула да Силва передал Владимиру Путину послание от председателя КНР Си Цзиньпина, сообщил источник ЕЖа.

Согласно информации, Китай поддерживает перемирие между Россией и Украиной по «европейской формуле» и настаивает на учёте позиции ЕС, предупреждая Москву от сближения с Трампом. Пекин ожидает как можно скорейшего объявления о прекращении огня и отказа Путина от личной встречи с бывшим президентом США.

Между тем, по данным проекта Gulagu.net, в аэропорту готовятся к отправке в Стамбул четыре борта Специального лётного отряда «Россия», два из которых — грузовые, предназначенные для перевозки бронированных автомобилей ФСО. Ещё накануне источники утверждали, что Путин не планирует поездку в Турцию, однако сегодня ряд его встреч отменён, а план изменён.

По всей видимости, сейчас между Путиным и Трампом ведутся закрытые переговоры по линии связи, и исход этого диалога может определить, состоится ли их личная встреча.

Дополнительную интригу добавляют слова журналистов кремлёвского пула: ответ на вопрос «кто поедет от России на переговоры в Стамбул» будет дан в ближайшие часы и станет для многих неожиданностью.