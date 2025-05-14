Президент США Дональд Трамп вовремя встречи с президентом переходного периода Сирии Ахмедом аш-Шараа призвал его подписать Авраамские соглашения с Израилем.

Об этом сообщила в социальной сети X пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт.

«Президент Трамп… призвал его подписать «Авраамские соглашения» с Израилем», — написала она.

Также по ее словам, Трамп призвал сирийские власти, чтобы все террористы покинули Сирию.

Также Трамп отмечал, что Соединенные Штаты изучают вопрос о нормализации отношений с новым правительством Сирии.