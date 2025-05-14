Глава Национального конгресса азербайджанцев Грузии Али Бабаев в интервью Minval заявил, что азербайджанские компании, работающие в Грузии при трудоустройстве должны отдавать приоритет этническим азербайджанцам, чтобы молодежь не покидала родные места.

— В начале 2000-х очень много азербайджанцев покинули Грузию и переселились в Азербайджан. Сколько сегодня в Грузии проживает азербайджанцев?

— Население Грузии насчитывает 3 млн 700 тысяч человек, недавно была произведена перепись. Азербайджанцев в Грузии проживает до 300 тысяч человек. Азербайджанцы занимают второе по численности место после грузин. Армян здесь проживает намного меньше.

— Ранее грузинские азербайджанцы с трудом интегрировались в социально-политическую жизнь страны. В чем сегодня заключаются проблемы азербайджанцев Грузии, какие тенденции наблюдаются?

— Да, это правда. Раньше наша молодежь в основном выезжала учиться в вузы Азербайджана, а сегодня очень много азербайджанцев учатся в грузинских университетах, получают грузинское образование. Интеграция осуществляется лучше, чем 10-15 лет назад. Действительно, незнание грузинского языка было очень большой проблемой. Но сегодня уже в детском саду преподается грузинский язык. Сегодня нет проблем для тех, кто хочет учиться.

— Граждане Грузии имеют свободный въезд в страны Шенгенской зоны, которая включает более 20 стран. Куда на заработки уезжают грузинские азербайджанцы?

— Грузия — кандидат в члены ЕС. Сегодня грузинская молодежь учится в европейских вузах, много молодых семей едут жить и работать в европейские страны, и это реальность.

— Скажите, а куда больше грузинские азербайджанцы едут, в Европу или в Азербайджан?

— Граница с Азербайджаном закрыта, туда наши едут только, если возникнет крайняя необходимость: на свадьбы или поминки. Наши жители в основном едут работать в Чехию, Польшу, Францию и Германию.

— Азербайджанские семьи в Грузии по-прежнему многодетные или стали меньше рожать? Можно сказать, какой процент среди населения составляет молодежь?

— Раньше демографическое положение в Грузии было куда лучше, а сейчас растет числа разводов, многодетные семьи стали редкостью. Ранние браки почти всегда заканчиваются разводом. Мужчины уезжают на заработки, оставляя дома своих жен, а когда возвращаются, начинаются конфликты. Ранние браки все еще имеют место быть: в 14-16 лет дочерей выдают замуж. Правда, этот обычай идет на убыль, но все же.

Раньше здесь проживало более 450 тысяч азербайджанцев. Но времена меняются. Более 100 тысяч азербайджанцев переехали жить в другие страны. Однако в последнее время наблюдается такая тенденция: те, кто уезжают, возвращаются в Грузию, строят дома в родных местах, чтобы потом отдыхать там вместе с семьей. Они не забывают земли своих предков — вот, что хорошо.

А что касается проблем, то мы в парламенте поднимали вопрос интеграции азербайджанской молодежи. К сожалению, многие уезжают отсюда в поисках лучшей жизни. И мы хотим предотвратить этот процесс, если не полностью, то хотя бы частично. Необходимо разработать концепцию для того, чтобы выпускники вузов могли работать в государственных учреждениях. Наши, азербайджанские компании, которые работают в Грузии, SOCAR и другие, имеют один недостаток, они могли бы принимать на работу азербайджанскую молодежь Грузии, чтобы она не уезжала отсюда, с родных мест. Однако в азербайджанских компаниях сегодня работают один — два азербайджанца, остальные представители другой национальности, то есть наших очень мало. В азербайджанских компаниях не отдают предпочтение своим соотечественникам, что очень плохо.