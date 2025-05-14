15 мая в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. В ночь с 14 на 15 мая и ближе к вечеру в некоторых местах ожидаются дожди. В некоторых районах полуострова возможны ливни и грозы. Будет дуть умеренный северо-западный ветер.

Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, температура воздуха ночью составит 14-16°С, днем ​​18-21°С.

Атмосферное давление составит 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 70-75% ночью и 55-60% днем.

В некоторых районах Азербайджана ожидаются кратковременные дожди и молнии. Местами возможны интенсивные и сильные ливни, в высокогорных районах — град, снег. Местами возможен туман. Местами временами усилится западный ветер.

Температура воздуха ночью составит 12-16°С, днем ​​16-21°С, в горах ночью 3-8°С, днем ​​10-15°С.