Конфликт в Украине может привести к прямому военному столкновению между Россией и США, считают в Пентагоне.

Об этом говорится в заявлении главы Северного командования Вооруженных сил США и Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки (НОРАД) генерала Грегори Гийо, подготовленном к слушаниям в сенатском комитете по вооружённым силам, передает «Газета.ру».

Согласно документу, на фоне продолжающихся боевых действий существует несколько возможных сценариев, при которых эскалация конфликта перерастет в прямую конфронтацию между Вашингтоном и Москвой. Особую обеспокоенность, по оценке генерала, вызывает укрепление связей России с другими соперниками США — в частности, Китаем, Ираном и Северной Кореей.

Гийо отметил, что несмотря на стремление этих государств избежать прямой войны с США, их уверенность в ослаблении Запада способствует росту амбиций и увеличивает вероятность ошибочных решений в условиях кризиса. Он также указал на признаки углубляющегося военного взаимодействия между Москвой, Пекином и Пхеньяном — в том числе совместные российско-китайские учения в Арктике и участие северокорейских военных в боях на территории Курской области.