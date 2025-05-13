США действуют очень прагматично в отношениях с другими государствами, например, до сих пор закупают у России ядерное топливо. Об этом сказал российский лидер Владимир Путин на встрече с участниками «Деловой России», призвав и самим применять прагматичный подход.

«Мы должны принимать исключительно прагматичные решения. Штаты, несмотря ни на что, действуют очень прагматично. Они себя не забывают. Мы до сих пор поставляем ядерное топливо США. И ничего. С удовольствием», — говорится в его заявлении.

Штаты поступают так, потому что это выгодно, сказал президент. «И правильно, и молодцы, — добавил он. — И у них рост экономики значимый, достаточно приличный. Не 4,3% (как у России), но все-таки очень прилично. А основные экономики Европы свалились в рецессию фактически. Вот результат. И мы должны так же действовать — очень прагматично на каждом шагу».