В Азербайджане зафиксирован рост числа браков по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. По данным Госкомстата, за январь-февраль 2024 года было зарегистрировано 7 741 брак — против 6 739 за тот же период 2023 года. Также за два месяца зарегистрировано 3 414 разводов.

Как сообщают СМИ, социолог Узейир Шафиев в интервью телеканалу Xəzər TV связал рост браков с предстоящим вступлением в силу закона, запрещающего браки между близкими родственниками. По его мнению, многие пары спешат заключить брак до того, как ограничение начнёт действовать — с 1 июля.

Депутат Милли Меджлиса Мехрибан Велиева считает, что говорить о влиянии запрета преждевременно. По её словам, если рост действительно вызван этим фактором, то после вступления закона в силу можно будет ожидать снижения числа заключаемых браков.

Согласно новому закону, в Азербайджане запрещаются браки между двоюродными братьями и сёстрами — детьми дяди, тёти, бабушки и дедушки.