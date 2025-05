Министр иностранных дел Джейхун Байрамов передал наследному принцу и премьер-министру Бахрейна Салману бин Хамаду бин Иса Аль Халифу письмо президента Азербайджана Ильхама Алиева, предназначенное для короля Бахрейна Хамаду ибн Иса Аль Халифу.

Об этом написал наследный принц в соцсети Х, делясь кадрами со встречи с Байрамовым.

Отметим, что глава МИД Азербайджана находится с официальным визитом в Бахрейн.

A letter addressed to His Majesty King #Hamad_bin_Isa Al Khalifa from His Excellency Ilham Aliyev @presidentaz, the President of the Republic of #Azerbaijan, was delivered to His Royal Highness the Crown Prince and Prime Minister #Salman_bin_Hamad Al Khalifa by His Excellency… pic.twitter.com/DlG4wEo32t

