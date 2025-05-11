Экс-глава Государственной фискальной службы Украины, азербайджанец Роман Насиров освобожден из-под стражи после внесения залога в размере 40 миллионов гривен.

Данную информацию в украинских СМИ озвучила представитель Высшего антикоррупционного суда Олеся Чемерис.

Первоначально сумма залога составляла 27 миллионов гривен, но суд увеличил ее до 40 миллионов.

Насиров обвиняется в получении взятки в размере 722 миллионов гривен за содействие в возврате НДС компаниям, связанным с бизнесменом Олегом Бахматюком. Также отмечается, что он был мобилизован в ВСУ, но командир бригады признал этот приказ незаконным, после чего мобилизация была отменена. Попытка его адвоката добиться закрытия уголовного дела по этому основанию не увенчалась успехом.