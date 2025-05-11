Четвертый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной тематике завершился в Маскате, поведал представитель МИД Ирана Исмаил Багаи в X. По его словам, Тегеран готов продолжить дипломатическое взаимодействие в непрямых переговорах с США. «Иран решительно настроен отстаивать свои законные и неотъемлемые права на мирное использование ядерной энергии и в то же время готов продолжить дипломатическое взаимодействие для обеспечения «мирного характера» своей ядерной программы», — отметил дипломат.

Он добавил, что иранская сторона также полна решимости работать над отменой незаконных санкций, введенных США. Багаи назвал переговоры трудными, но полезными «для лучшего понимания позиций друг друга, нахождения разумных и реалистичных способов устранения разногласий».

17:59 В Омане подошел к концу четвёртый раунд переговоров между Ираном и США по ядерной программе. Информацию приводит ISNA. При этом Mehr уточняет, что встреча продолжалась более 3 часов.

17:32 В Маскате (Оман) стартовал четвертый раунд непрямых переговоров между США и Ираном при посредничестве оманской стороны. Информацию приводит ISNA.

«Несколько минут назад в Маскате при посредничестве Омана начался четвертый раунд непрямых переговоров между Ираном и США», — отмечается в сообщении.

Переговоры возобновляются спустя две недели. Первый и третий раунды непрямых переговоров между Тегераном и Вашингтоном прошли в Омане 12 и 26 апреля соответственно, второй — в итальянском Риме 19 апреля.