Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что если целью Вашингтона является лишение Ирана его «ядерных прав», то Тегеран никогда не согласится на это условие. Об этом говорится в сообщении Reuters.

«Если целью переговоров является лишение Ирана его ядерных прав, я четко заявляю, что Иран не отступит ни от одного из своих прав» – говорится в заявлении министра.

Аракчи отметил, что страна открыта для заключения соглашения при сохранении права на мирное использование ядерной энергии, но не намерена отказывать от своих ядерных прав.

«В своих косвенных переговорах с Соединенными Штатами Иран подчеркивает свое право на мирное использование ядерной энергии и четко заявляет, что не стремится к созданию ядерного оружия. Иран продолжает переговоры в духе доброй воли, и если целью этих переговоров является обеспечение неприобретения ядерного оружия, то соглашение возможно. Однако если целью является ограничение ядерных прав Ирана, то Иран никогда не отступит от своих прав», — отметил министр.