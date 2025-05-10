Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основную роль в контроле за соблюдением предлагаемого Россией 30-дневного прекращения огня будут выполнять США при участии всех желающих стран из «коалиции решительных».

«Главную роль в мониторинге предлагаемого Россией перемирия сыграют американцы, но с участием всех партнеров по коалиции, желающих присоединиться. В случае нарушения мы пришли к соглашению о введении против России санкций. Этот вопрос будут готовить и координировать также американцы и европейцы», — подчеркнул французский лидер.

По словам Макрона, такие меры необходимы для обеспечения доверия и предотвращения возможных провокаций.