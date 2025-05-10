ВС Пакистана заявили об уничтожении аэродромов в городах Сирса (штат Харьямна), Бхатинда (штат Пенджаб) и Бирнала в Индии, а также индийской авиабазы в городе Акхнур.

Исламабад назвал свои действия «исключительно оборонительной мерой».

08:57Пакистан начал масштабную военную операцию «Буньян-ум-Марсус» («Крепкая стена») в ответ на провокационные удары Индии, совершённые в начале мая.

Пакистан ночью запустил ракеты Fateh-1 по территории Индии в ответ на агрессию.

По заявлению Исламабада, удар был посвящён памяти детей, погибших в результате последних индийских атак.

Министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что страна не позволит Индии установить гегемонию и будет добиваться паритета. По его словам, нынешний ответ Пакистана является соразмерным, взвешенным и минимальным, однако в случае необходимости Исламабад готов действовать значительно жёстче.

08:46 Целями операции стали индийские военные объекты. Это крупнейшая эскалация между двумя ядерными державами за последние десятилетия.

Что известно на данный момент:

– По данным пакистанской армии, Индия ночью атаковала авиабазы ВВС Нур-Хан, Мюрид и Шоркот;

– В ответ Пакистан нанёс удары по складу ракет BrahMos, авиабазам Удхампур и Патханкот, штабу армейской бригады и крупному складу боеприпасов;

– Пакистан заявил о кибератаке, выведшей из строя до 70% энергосистемы Индии (по данным Geo TV);

– Times of India сообщает о масштабном отключении электроэнергии в Джаландхаре и двух районах Джамму и Кашмира.