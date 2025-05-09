Спикер армянского парламента Ален Симонян рассказал некоторые детали своего нахождения в Москве в период, когда готовилось заявление о прекращении огня с Азербайджаном от 9 ноября 2020 года.

«Тогда было иное восприятие мира. Думал поеду, упаду к ногам кого возможно, чтобы остановить войну, потому что иначе было невозможно. И начал встречи с коллегами, со спикером, вице-спикером, журналистами, Соловьевым, всеми, с кем попадет. Тогда было иное восприятие происходящего», сказал Симонян в интервью главе ОТА.

По словам Симоняна, в Москве он узнал, что уже есть текст, который обсуждается. При этом он уточнил, что абсолютно разделяет ответственность со своей командой. Друзья в Москве предупредили его о возможной провокации и даже дали ему оружие, если вдруг на него будет совершено нападение.