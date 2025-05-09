Конфликт между Индией и Пакистаном обострился.

Как сообщает Al Jazeera, после утреннего затишья поступает информация о выстрелах и мощных взрывах вдоль линии соприкосновения. Происходят массовые отключения электроэнергии в Джамму и Кашмире.

Как отмечает Al Jazeera, во многих городах Индии и Пакистана вводятся меры безопасности. Столица Индии Нью-Дели находится в состоянии повышенной готовности.

Около десятка взрывов произошло в индийском городе Шринагар. Поступает много сообщений об активной работе индийских средств ПВО. Вдоль линии контроля продолжаются обмены артиллерийскими ударами и залпами РСЗО.