В Баку сносят известный ресторан «Шеки», расположенный на пересечении улиц Гасана Алиева и Ахмеда Раджабли.

Причиной демонтажа стало проведение строительных работ на этом участке: на месте прежней кольцевой развязки планируется возведение автомобильного тоннеля. В рамках реализации проекта, под снос попали также и другие объекты, расположенные рядом.

Строительство ведёт Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана в рамках программы по созданию новой магистрали, которая свяжет улицу Гасана Алиева с метро «Кёроглу».