Европейская комиссия в четверг, 8 мая, выделила Украине четвертый транш исключительного кредита макрофинансовой помощи (МФП) на сумму 1 млрд евро. Символично, что выделение средств совпало с украинским Днем памяти и победы над нацизмом во Второй мировой войне,- говорится в пресс-релизе ЕК.

С начала года Евросоюз выделил Украине уже 6 млрд евро МФП в рамках возглавляемой «большой семеркой» (G7) программы экстренного кредитования ERA (Extraordinary Revenue Acceleration). Планируется, что в итоге вклад Европы в эту программу достигнет 18,1 млрд евро.

На Специальном саммите ЕС в марте председательница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен (Ursula von der Leyen) заявила, что ЕК готова при необходимости досрочно увеличить вклад Евросоюза в инициативу ЕRA. Брюссель поддерживает по этому поводу тесный контакт с Киевом, указала фон дер Ляйен.