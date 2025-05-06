Жительницу Австралии судят за попытку накормить близких мужа бледными поганками под видом лесных грибов, информирует Independent.

В результате пострадали свекор и свекровь 50-летней подозреваемой Эрин Паттерсон, а также ее тетя по мужу со своим супругом. Все они отравились. Известно, что инцидент имел место во время семейного обеда в доме женщины, когда она добавила в блюдо из говядины бледные поганки.

Одна из гостей, Хизер Уилкинсон, поведала, что заметила, как хозяйка ела с другой тарелки, отличной от той, которую подавали гостям. После госпитализации она проинформировала об этом мужа Паттерсон, который допустил, что у его жены просто закончились подходящие тарелки.

Судебный процесс может пройти около шести недель, при этом подозреваемая может попасть в тюрьму до конца своих дней.