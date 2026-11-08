В обращении к народу президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что национально-духовные ценности и идеология азербайджанства объединяют граждан и лежат в основе успехов страны.

«Национально-духовные ценности, ценности Азербайджана для нас превыше всего. Веками мы хранили их в своих сердцах, бережно охраняли и передадим это наследие будущим поколениям.

Идеология азербайджанства – это философия, лежащая в основе всех наших успехов. Азербайджанство – философия, объединяющая всех наших граждан, идеология, ведущая нас вперед. В Азербайджане все этнические группы и представители всех религий живут как одна семья. Нас объединяют гражданская солидарность и идеология азербайджанства. Это наша национальная идея. Хочу еще раз сказать: это путь, ведущий в будущее.

Царящие сегодня в Азербайджане общественно-политическая стабильность, благоприятная атмосфера, созидательные тенденции и сплоченность общества во имя единой цели – картина, которую, считаю, редко можно встретить в современном мире», – подчеркнул глава государства.