В Баку и на Абшеронском полуострове ожидаются дожди и грозы, местами осадки будут сильными, сообщили в Национальной службе гидрометеорологии Азербайджана.

По прогнозу синоптиков, усилится северо-западный ветер. Температура воздуха ночью составит 6-8 градусов тепла, днем – 8-11 градусов. Атмосферное давление повысится с 764 до 771 мм ртутного столба, относительная влажность составит 75-85%.

В районах Азербайджана также ожидаются периодические дожди, местами интенсивные. В горах прогнозируется снег, однако к вечеру осадки постепенно прекратятся. Местами возможен туман, западный ветер временами будет усиливаться.

Температура воздуха в районах страны ночью составит 5-9 градусов тепла, днем – 11-15 градусов. В горных районах ночью ожидается 2-6 градусов мороза, днем – от нуля до 2 градусов мороза.