Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высоко оценил усилия Азербайджана по укреплению мира на Южном Кавказе и заявил о поддержке этой политики со стороны международного сообщества. Об этом говорится в поздравительном письме Токаева азербайджанскому коллеге Ильхаму Алиеву по случаю Дня Победы.

«Под Вашим руководством Азербайджан, опираясь на фундаментальные принципы Устава ООН и нормы международного права, восстановил свою территориальную целостность, укрепил суверенитет и создал прочную основу для дальнейшего устойчивого развития страны», – говорится в поздравлении.

Токаев подчеркнул, что продвижение мирной повестки отвечает интересам всех государств региона и открывает дополнительные возможности для экономического развития.

Он также обратил внимание на высокий уровень стратегического партнерства и союзничества между Казахстаном и Азербайджаном, которое продолжает укрепляться благодаря новым совместным проектам.