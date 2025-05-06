Президент России Владимир Путин в конце августа — начале сентября посетит с официальным визитом КНР. Об этом сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков, пишет РИА Новости.

По словам Ушакова, Путин примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных юбилею победы во Второй мировой войне.

Председатель КНР Си Цзиньпин по приглашению Путина прилетит в Москву на празднование 80-летия Победы. Ожидается, что он пробудет в РФ с 7 по 10 мая.

Во время его визита планируется личная встреча с российским лидером, на которой они обсудят вопросы партнерства и стратегического взаимодействия двух стран, а также проблемы международной и региональной повестки. Кроме того, как отметили в Кремле, запланировано подписание целого ряда двусторонних документов.