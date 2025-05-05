Власти Украины при оценке своих планов налёта на Москву 9 Мая должны иметь в виду, что за возможной провокацией последует «удар возмездия» по Киеву. С таким заявлением выступил военный обозреватель «Газеты.Ru» полковник Михаил Ходарёнок.

По его словам, этот удар по своей сокрушительности может затмить всё, что было ранее в ходе «спецоперации» в Украине.

«Центр столицы Украины может быть превращён в развалины. И это в Киеве должны иметь в виду, оценивая свои планы налёта на Москву 9 Мая», — заявил он.