Администрация президента США Дональда Трампа пообещала по $1000 нелегалам, добровольно вернувшимся на родину. Об этом говорится в сообщении Министерства внутренней безопасности страны.

Согласно информации, для получения выплаты мигранты должны зарегистрироваться в специальном приложении CBP Home, уехать из США, а затем подтвердить факт нахождения за рубежом. После этого им будет перечислена $1 тыс. Также, в случае добровольной депортации они могут рассчитывать на содействие американских властей в оформлении необходимых документов и получение финансовой помощи для приобретения авиабилетов.

Министерство внутренней безопасности США ожидает, что новый подход приведет к сокращению расходов на депортацию примерно на 70%.

«В настоящее время задержание, содержание под стражей и выдворение нелегального мигранта в среднем обходится в $17 121», — отмечается в заявлении.