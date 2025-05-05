Основатель крупнейшей криптобиржи Binance Чанпэн Чжао стал советником лидером Кыргызстана Садыра Жапарова. Информацию распространяет пресс-служба главы государства.

Чанпэн Чжао был в Кыргызстан 3-4 мая. Он провел встречу с президентом страны и принял участие в первом заседании Нацсовета по развитию виртуальных активов КР.

Стороны обсуждали запуск цифрового сома, стейблкоина для трансграничных платежей и создание криптовалютного резерва. Чанпэн Чжао пообещал помочь Кыргызстану в подготовке специалистов по блокчейн-технологиям и кибербезопасности.