В рамках визита в Азербайджан 4 мая Патриарх Московский и всея Руси Кирилл провел встречу с главой Управления мусульман Кавказа, шейх-уль-исламом гаджи Аллашукюром Пашазаде.

Стороны обсудили перспективы двустороннего взаимодействия, информирует «Азертадж».

Пашазаде заявил, что основы дружеских отношений между религиозными конфессиями Азербайджана и России были заложены во времена общенационального лидера Гейдара Алиева и носят искренний характер. Сегодня президент Азербайджана Ильхам Алиев оказывает всяческую поддержку укреплению дружбы между православными и мусульманами. Дружеские связи между Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным способствуют религиозному и культурному сближению двух народов, укреплению двусторонних связей и отношений.

Шейх-уль-ислам с сожалением указал на то, что сегодня армянские религиозные деятели вместо того, чтобы призывать народ к миру, живут реваншистскими настроениями. Азербайджан освободил свои земли и армянские религиозные деятели не могут с этим смириться. В период оккупации были разрушены не только мечети и культурные памятники Азербайджана, но и православные памятники. Было сказано, что Фонд Гейдара Алиева под руководством Мехрибан ханым Алиевой занимается восстановлением как мусульманских святынь, так и христианских церквей и историко-культурных памятников.

Отмечено, что Патриарх Кирилл сыграл большую роль в установлении доброжелательных отношений между двумя религиозными конфессиями. В основе его деятельности лежит стремление к созданию мира и согласия между народами и религиями. В связи с этим шейх-уль-ислам гаджи Аллашукюр Пашазаде поблагодарил Патриарха Кирилла.

Патриарх Кирилл, в свою очередь, отметил, что в России исторически существовали дружеские отношения между мусульманами и православными. Эти связи продолжаются и на данный момент. Многие мусульмане в России прославились как выдающиеся государственные и военные деятели, снискав уважение и авторитет.

По его словам, президент Путин проявляет особое отношение к Азербайджану, а президент Алиев с вниманием и заботой относится ко всем религиозным конфессиям, в том числе православным.

Отмечалось, что в Азербайджане всегда с уважением относились к православным и в этом особая роль председателя Управления мусульман Кавказа Аллашукюра Пашазаде. В связи с этим, Патриарх Кирилл выразил ему свою признательность.

Было сказано, что в отличие от политических деятелей, деятельность религиозных лидеров направлена на достижение взаимного уважения и почтения между представителями различных вероисповеданий.