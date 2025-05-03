Заместитель министра иностранных дел Узбекистана Б.Усманов провел встречу с послом России О.Мальгиновым.

В ходе переговоров узбекская сторона акцентировала внимание российской стороны на участившихся сообщениях о нарушениях прав и случаях жесткого обращения с трудовыми мигрантами из Узбекистана в Российской Федерации.

Подчеркнуто, что подобные действия являются нарушением прав и свобод узбекских граждан, осуществляющих трудовую деятельность на территории России, которые должны обеспечиваться законами страны пребывания.

В этой связи, озвучен призыв тщательно изучить поднятый вопрос и довести обеспокоенность узбекской стороны до соответствующих компетентных органов Российской Федерации