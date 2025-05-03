Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху общался с экс-помощником президента США Майком Уолтцем, но удары по Ирану не обсуждали, сообщает канцелярия израильского правительства, комментируя публикацию The Washington Post.

Канцелярия премьера Израиля опровергла информацию The Washington Post, заявив, что Нетаньяху не проводил интенсивных переговоров с Майком Уолтцем по Ирану. Встреча состоялась в феврале в Вашингтоне, в ней также участвовали спецпосланник США Стивен Уиткофф и вице-президент Джей Ди Вэнс.

«С тех пор премьер-министр, бывший советник по национальной безопасности и Стивен Уиткофф провели один телефонный разговор, который не касался Ирана. Мы поздравляем господина Уолтца с его важным назначением в Организацию Объединенных Наций», — заключили в канцелярии.

Ранее The Washington Post, ссылаясь на источники в американской администрации, сообщила, что Майк Уолтц обсуждал с Биньямином Нетаньяху возможность удара по Ирану, что якобы вызвало недовольство Дональда Трампа. По версии газеты, Трамп был разочарован тем, что его помощник по нацбезопасности поддерживал мнение Нетаньяху о необходимости удара, в то время как сам президент предпочитал дипломатическое решение.

Уолтц, ранее занимавший пост помощника Трампа по вопросам национальной безопасности, был выдвинут на должность постоянного представителя США при ООН, а его обязанности временно исполняет госсекретарь Марко Рубио.