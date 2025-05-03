Зангезурский коридор сыграет роль моста, объединяющего тюркские страны. Об этом заявила исполнительный директор Агентства государственной поддержки неправительственных организаций Азербайджана Айгюн Алиева на панельной дискуссии, организованной Управлением коммуникаций Администрации Президента Турции в честь Дня тюркской солидарности.

Она отметила, что, несмотря на исторические несправедливости, направленные на разъединение тюркских государств, этого не удалось добиться:

«Сегодня тюркский мир — это не просто идея, а реальность и историческая миссия. Это наше общее наследие, которое мы обязаны беречь и защищать. Победа Азербайджана во Второй Карабахской войне — это победа всего тюркского мира. Мы твердо верим, что в скором времени Зангезурский коридор станет реальностью и послужит мостом, объединяющим тюркские страны».

Айгюн Алиева рассказала о деятельности Агентства государственной поддержки НПО и сообщила, что в этом году состоится Форум неправительственных организаций Азербайджана и Казахстана. «Также запланировано проведение заседания гражданских обществ тюркских стран, входящих в ОТГ», — добавила она.