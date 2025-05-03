Силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 170 украинских беспилотников над регионами России, из них 96 — над Крымом. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«В течение прошедшей ночи с 22:00 до 05:00 [мск] дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 170 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 96 БПЛА сбиты над территорией Республики Крым, 47 — над территорией Краснодарского края, девять БПЛА — над территорией Ростовской области, по восемь БПЛА сбито над территориями Брянской и Курской областей и два — над территорией Белгородской области», — говорится в сообщении.