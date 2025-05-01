Вице-премьер и министр иностранных дел Пакистана Исхак Дар заявил, что Исламабад не станет первым применять силу против Индии, но даст «жёсткий и пропорциональный ответ» в случае нападения. Такое заявление прозвучало на фоне сообщений о подготовке Дели к трансграничной операции после атаки в Пахалгаме.

Как передает Minval, на совместной пресс-конференции с представителем армии Пакистана (DG ISPR) генерал-лейтенантом Ахмедом Шарифом Чаудхри Дар подчеркнул, что армия полностью готова отразить любую угрозу. Он также выразил обеспокоенность «воинственной риторикой» и «медиаистерией» в Индии.

Дар осудил атаку в Пахалгаме и выразил соболезнования пострадавшим, но раскритиковал Дели за немедленные обвинения в адрес Пакистана без расследования. Он обвинил Индию в «двойных стандартах», отметив, что она «сама спонсирует терроризм» в других странах и «празднует убийства».

Глава ISPR поставил под сомнение индийскую версию произошедшего: по его словам, место атаки находится в 230 км от линии соприкосновения, и «преодолеть это расстояние за 10 минут невозможно». Он добавил, что Индия сразу начала распространять версию о «мусульманах, стреляющих в индуистов», что вызывает серьёзные вопросы.

Генерал также сообщил, что Индия убивает пакистанских заключённых в фальшивых столкновениях и пытается использовать недавнюю атаку как повод для выхода из Договора по водам Инд.

Дар в свою очередь задал международному сообществу шесть ключевых вопросов — включая необходимость привлечения Индии к ответственности за транснациональные убийства, использование религиозной ненависти и угрозу ядерной эскалации.

«Пакистан не хочет эскалации, но не останется без ответа. Мы не начнём войну, но готовы к любому развитию событий», — подчеркнул он.