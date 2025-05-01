Власти Узбекистана впервые отчитались о расходовании возвращённых из Швейцарии средств, конфискованных у Гульнары Каримовой, дочери покойного президента страны, которая последние 10 лет находится заключении. Из полученных $95 млн — $87 млн уже распределены между здравоохранением и образованием (по $43,5 млн на каждый сектор).
Здравоохранение ($43,5 млн):
закуплено 5841 единица современного оборудования для 231 роддома по стране;
обучено свыше 11 000 медицинских работников;
обновлены 29 национальных медицинских протоколов;
запланирована дополнительная поставка более 1400 единиц оборудования.
Образование ($43,5 млн):
$23,5 млн направлены на запуск проекта по улучшению IT-инфраструктуры и образовательных возможностей;
оставшиеся $20 млн пойдут на модернизацию санитарно-гигиенических условий в школах.
Средства поступили через фонд «Ишонч», созданный для управления возвращаемыми активами. Общая сумма активов Каримовой, замороженных в Швейцарии, составляет $840 млн. К возврату утверждено $313 млн.
Отдельно сообщается, что в Бельгии заморожены ещё $216 млн, однако Брюссель готов вернуть лишь половину. Переговоры продолжаются.