Это действительно так: все народы СССР внесли огромный вклад, никто не жалел себя, все трудились ради общей Победы. Но, конечно, Российская Федерация, учитывая её масштабы, внесла максимальный вклад и понесла наибольшие потери. Именно она отдала больше всего сыновей и дочерей, погибших за Родину и наше будущее.

Об этом говорится в заявлении президента России Владимира Путина в ходе выступления на просветительском марафоне «Знание. Первые».

По его словам, День Победы — это особый и трогательный праздник для России.

