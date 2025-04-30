30 апреля министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках официального визита в Кувейт встретился с министром иностранных дел этой страны Абдуллой Али аль-Яхьей.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, на встрече были обсуждены политические, экономические, торговые, инвестиционные, энергетические, транспортные, коммуникационные вопросы, гуманитарные аспекты азербайджано-кувейтского сотрудничества, развитие туристических связей, текущая ситуация в сфере безопасности на Ближнем Востоке, а также региональные реалии в постконфликтный период.

Подчеркивалось, что дружба и братство между нашими странами основаны на исторической, культурной и религиозной общности и еще больше укрепляются существующим политическим диалогом между лидерами двух стран. Была выражена вера в то, что 3-е заседание Совместной комиссии по сотрудничеству между правительствами Азербайджана и Кувейта, которое состоится в тот же день, принесет плодотворные результаты в развитии практического взаимодействия между нашими странами в различных областях.

Отмечалось, что географическое положение обеих стран создает условия для развития сотрудничества в сфере транспорта и коммуникаций.

Подчеркнуто, что взаимная поддержка и солидарность, демонстрируемые в рамках региональных и международных организаций, а также уважение территориальной целостности и суверенитета друг друга, заслуживают одобрения. В этом контексте обсуждались широкие перспективы взаимодействия с Советом сотрудничества арабских государств Персидского залива, а также другими международными организациями.

Было выражено удовлетворение взаимным сотрудничеством в ходе 29-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (СОР29), а также рассмотрены будущие совместные инициативы и возможные усилия в области борьбы с изменением климата.

Джейхун Байрамов также подробно проинформировал противоположную сторону о текущей ситуации и реалиях в регионе в постконфликтный период, о широкомасштабных восстановительно-созидательных работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях, а также о мероприятиях по гуманитарному разминированию.

Подробно обсуждался процесс нормализации отношений между Азербайджаном и Арменией, текущие трудности и вызовы. В ходе встречи состоялся также обмен мнениями по другим вопросам, представляющим взаимный интерес.