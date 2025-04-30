Около 786 граждан Пакистана, включая 55 дипломатов, членов их семей и вспомогательный персонал посольства, покинули Индию после теракта в Джамму и Кашмире и принятого после этого в Нью-Дели решения отозвать выданные ранее пакистанским гражданам визы.

Об этом сообщило агентство PTI со ссылкой на официальный источник.

Также 1465 индийцев, включая 25 дипломатов и должностных лиц, пересекли границу с Пакистаном в Индию через международный пограничный переход в Пенджабе с 24 апреля.

Три советника по вопросам обороны в пакистанском посольстве в Нью-Дели были объявлены персонами нон грата 23 апреля, и им была дана одна неделя, чтобы покинуть Индию. Пятеро сотрудников отдела этих военных атташе также были вынуждены покинуть страну. Индия отозвала и своего военного атташе из индийского посольства в Исламабаде.