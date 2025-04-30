Китай посоветовал правительству Филиппин не «играть с огнем», назвав любое официальное сближение этой страны с Тайванем «неприемлемой провокацией».

Реакция Пекина последовала после того, как президент Филиппин Фердинанд Маркос внес поправки в закон, разрешающий филиппинским чиновникам поддерживать контакты с властями Тайваня в экономических целях.

«Китай решительно выступает против любых форм официальных обменов между странами, имеющими дипломатические отношения с Китаем, и тайваньским регионом», — заявила на пресс-конференции официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чжу Фэнлянь.

Представитель Китая также призвал Филиппины не «посылать неверные сигналы силам, выступающим за независимость Тайваня».

Заявления отражают недовольство Пекина дипломатическими шагами Манилы, которая 15 апреля подписала поправку к указу 1987 года о снижении ограничений на контакты между филиппинскими чиновниками и властями Тайбэя. Согласно поправке, отныне только президент, вице-президент, государственный секретарь и министр национальной обороны Филиппин обязаны будут предоставлять предварительное уведомление о поездке на Тайвань. Оставшиеся должностные лица Филиппин смогут установить связи с властями Тайваня для разработки инициатив в области торговли, экономики и инвестиций без официального разрешения Китая.