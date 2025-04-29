В результате отключения линии между Испанией и Францией и резкого снижения выработки электроэнергии большая часть Испании и Португалии на несколько часов осталась без света, передает Reuters со ссылкой на испанскую La Vanguardia.

Испанский оператор энергосистемы REE сообщил, что всего за 5 секунд система потеряла 15 гигаватт мощности, что оставляет примерно 60% национального спроса на электроэнергию. Начальник системных операций RTT Эдуардо Прието заявил на пресс-конференции: «В результате этого отключения и серьезного дисбаланса в выработке электроэнергии наша система рухнула». По его словам, выпадение мощности превысило пределы, на которые рассчитаны европейские энергосистемы, что и вызвало автоматическое разъединение энергосетей Испании и Франции, а затем и крах испанской энергосистемы.

Причины столь масштабной потери мощности пока не установлены, ни одна версия не исключается, отметил премьер-министр Испании Педро Санчес в национальном обращении.

Португалия предположила, что сбой произошел в Испании, тогда как испанские власти связали проблему с разрывом соединения с Францией. При этом премьер-министр Португалии Луиш Монтенегру заявил, что нет никаких признаков кибератаки.

Отключение длилось несколько часов и вызвало значительные перебои в работе инфраструктуры в Испании и Португалии. Массовое отключение электроэнергии в Испании и Португалии нарушило работу общественного транспорта и железных дорог.