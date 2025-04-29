В Индии толпа до смерти избила ребенка, который выкрикивал политический лозунг «Pakistan Zindabad» («Да здравствует Пакистан – ред.) во время турнира по крикету.

По данным индийских СМИ, инцидент произошел в городе Бангалор, где проходил турнир по крикету с участием 10 команд. Во время одного из матчей толпа жестоко избила мальчика за то, что он выкрикивал пропакистанский политический лозунг, в результате чего он получил серьезные травмы. Пострадавшего доставили в больницу, но от полученных травм он скончался.

После инцидента полиция Бангалора арестовала более 10 человек.