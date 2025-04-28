Доноры органов в Азербайджане получат определенные преимущества. Об этом Minval заявила председатель правления Координационного центра донорства и трансплантации органов Министерства здравоохранения Егяна Аббасова.

Человек, ставший донором органа, в случае возникновения необходимости в пересадке ему органа, окажется одним из первых в списке реципиентов, пояснила Аббасова.

«Это признанный во всем мире стандарт: если человек ранее был донором, а впоследствии сам стал нуждаться в пересадке органа, он получает приоритет», — отметила глава Координационного центра.

Надо сказать, что в Азербайджане давно пересаживают органы живых доноров, а недавно стало практиковаться и посмертное донорство. Врачи пересаживают органы пациентов, перенесших смерть мозга, людям, нуждающимся в них.

«Первая такая операция прошла в феврале этого года, вторая — в марте, третья — в апреле. У нас уже три человека, родственники которых согласились подарить органы людям посмертно, чтобы те жили. Были пересажены почки, печень, роговица. В первый раз удалось спасти троих человек, во второй раз — двоих, а в третий — пятерых», — сказала Аббасова.

Она уточнила, что, завещав посмертно свои органы, не каждый человек становится донором. Для этого должны совпасть обстоятельства. Например, человек должен перенести смерть мозга, быть подключен к аппарату искусственной вентиляции легких и если его органы будут к тому моменту здоровыми, то их можно пересадить другим больным, чья жизнь висит на волоске.

«Людей, которые переносят смерть мозга, очень много, но мы ведем переговоры не со всеми их родственниками. Когда органы больные, то они не подлежат трансплантации», — сказала Аббасова.