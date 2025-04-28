В Испании, Франции и Португалии зафиксировано масштабное отключение электроэнергии. В результате инцидента были нарушены работа платежных систем и функционирование метрополитена.

Электричества нет в Севилье, Барселоне и Памплоне. О перебоях в электричестве также сообщают в Валенсии. В Мадриде и Барселоне не работает метро, пассажирам пришлось выходить из вагонов и идти пешком. Телефонные линии по всей Испании вышли из строя. Аэропорт в Мадриде без света.

В Португалии, Андорре и Франции также сообщают о перебоях в сети.