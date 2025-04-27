Россия не ведет переговоры о целостности своей территории.

Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью американской телекомпании CBS.

Министр отметил, что Россия не получала предложений о переходе ЗАЭС под совместное управление США и Украины. «Мы никогда не получали такого предложения, а если и получим, то объясним, что Запорожская АЭС находится в ведении государственной корпорации Российской Федерации «Росатом». Она находится под наблюдением персонала МАГАТЭ, постоянно присутствующего на объекте», — сказал он.

По его словам, Москва и Вашингтон могут вернуться к переговорам по контролю над вооружениями при равноправном и взаимоуважительном подходе к диалогу со стороны США.

Он добавил, что Россия приветствует диалог США и Ирана и готова помочь сторонам, если те сочтут это полезным.

Лавров при этом опроверг заявления о нежелании РФ идти на уступки по Украине, подчеркнув, что Москва готова искать «баланс интересов».