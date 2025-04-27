Руководитель Пентагона Пит Хегсет не уверен в своём положении после скандала с утечкой информации.

Это следует из публикации NBC News со ссылкой на чиновников.

«Его поведение стало «непредсказуемым», и он, похоже, всё больше «не уверен» в своей работе и положении в администрации, из-за чего часто напоминает сотрудникам, что не может допустить своего увольнения», — отмечается в статье.

Хегсет хочет, чтобы американский лидер Дональд Трамп видел его как «бойца» на фоне негативных сообщений, поэтому уделяет больше внимания публичным выступлениям.