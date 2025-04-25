Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов в рамках визита в страну принял делегацию во главе с генеральным секретарем ОБСЕ Феридуном Синирлиоглу.

После двусторонней встречи глав делегаций состоялись расширенные переговоры с участием представителей обеих сторон.

В ходе встречи были подробно обсуждены текущее состояние и перспективы двустороннего сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ, региональные процессы и вызовы, ситуация в постконфликтный период, а также процесс нормализации между Азербайджаном и Арменией.

Отмечено, что в условиях сохраняющейся напряжённости и сложности ситуации в пространстве ОБСЕ, Организации необходимо адаптироваться к новым реалиям, сохранить актуальность в качестве многосторонней платформы и эффективно выполнять свои обязательства.

Подчёркнуто, что Азербайджан с первых лет независимости является активным членом ОБСЕ, и в нынешний постконфликтный период существуют широкие возможности для расширения сотрудничества.

Министр проинформировал собеседника о последних событиях в регионе, широкомасштабных работах по восстановлению и строительству на освобождённых территориях, возвращении вынужденных переселенцев в родные края, а также о мерах, предпринимаемых для устранения угрозы мин.

Отмечено, что ОБСЕ может сыграть роль в восстановлении и реконструкции освобождённых территорий Азербайджана посредством проектов в сферах разминирования и оценки состояния окружающей среды.

Стороны также обменялись мнениями о ходе переговоров по проекту мирного договора между Азербайджаном и Арменией и ситуации после завершения переговорного этапа.

Было подчёркнуто, что для подписания мирного соглашения необходимо устранить территориальные претензии к Азербайджану, которые всё ещё сохраняются в конституции Армении, а также упразднить утратившие актуальность институты ОБСЕ, такие как Минская группа, личный представитель действующего председателя и Группа по высокоуровневому планированию.

В ходе встречи были также обсуждены другие вопросы региональной и международной безопасности, представляющие взаимный интерес.

В завершение Джейхун Байрамов и Феридун Синирлиоглу выступили с заявлениями на пресс-брифинге и ответили на вопросы журналистов.