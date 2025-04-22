Подошел к концу судебный процесс над Светличным Иваном Николаевичем, который был разоблачен и арестован по уголовному делу, возбужденному в Службе государственной безопасности.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям на процессе под председательством судьи Айгюн Гурбановой был оглашен приговор. Согласно решению суда, Иван Светличный приговорен к 16 годам и 1 месяцу лишения свободы, уточняет АПА.

Ему было предъявлено обвинение по статье 274 (Государственная измена) Уголовного кодекса Азербайджана.