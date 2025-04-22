Сирийские власти после предупреждений от Госдепартамента США о возможных терактах в Дамаске усилили меры безопасности.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник.

«Сирийские власти серьезно отнеслись к предупреждениям США о возможных терактах и диверсиях в Дамаске и других провинциях в ближайшие дни и распорядились принять меры для предотвращения этих угроз», — сообщил источник.

Как сообщает источник, сирийское руководство поручило службам безопасности и министерству обороны принять быстрые и эффективные меры по противодействию угрозам.