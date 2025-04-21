Сегодня в Бакинском военном суде на продолжающемся судебном процессе обвиняемый Аркадий Гукасян ответил на вопросы, касающиеся Ходжалинского геноцида, произошедшего в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года, а также систематического уничтожения ни в чём не повинных людей только за то, что они были азербайджанцами.

Он заявил, что впервые получил информацию о событиях в Ходжалы в феврале 1992 года благодаря «официальным сообщениям»:

«В то время мы не знали масштабы трагедии. Мы знали, что в Ханкенди находились сотни азербайджанцев, привезённых из Ходжалы. Позже они были переданы противоположной стороне».

Он также подчеркнул, что осуждает убийство мирных жителей.

«Это неприемлемо, одна из кровавых страниц войны», — отметил Гукасян.